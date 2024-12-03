Karagümrük - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karagümrük - Sarıyer ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karagümrük ile Sarıyer kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - SARIYER ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Sarıyer maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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