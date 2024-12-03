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Haberler Futbol Bursaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bursaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 15:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 15:10
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Bursaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Bursaspor - Van Spor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Bursaspor ile Van Spor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURSASPOR - VAN SPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Van Spor FK maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

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ASpor CANLI YAYIN

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