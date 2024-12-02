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Haberler Futbol Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Samsunspor - Orduspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Samsunspor - Orduspor FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 14:34
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Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Samsunspor - Orduspor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Samsunspor ile Orduspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Orduspor FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ORDUSPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Orduspor FK maçı 3 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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