  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 2 Aralık Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 08:03 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep (beIN Sports 1)

20:00 Hatayspor - Beşiktaş (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

LaLiga

23:00 Sevilla - Osasuna

Serie A

22:45 Roma - Atalanta

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Talisca transferinde kritik toplantı!
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray - Eyüpspor maçına damga vuran iki pozisyon! Kırmızı kart ve penaltı istendi...
CANLI | Halep'te "zafer" pozu İdlib'de hakimiyet! Hama'da hareketlilik Şam'da panik | Tel Rıfat tümüyle SMO kontrolünde
F.Bahçe'de Oğuz Aydın'ın Mou sırrı!
Beşiktaş çıkış arıyor
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:03
Özbek: Bu akşam anladık ki... Özbek: Bu akşam anladık ki... 01:35
Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı! 01:35
Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" Arda Turan: "Beni mahcup etmediniz" 01:35
Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi Buruk: Rakibimiz iyi niyetli değildi 01:35
G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! G.Saray Icardi'nin alternatifini buldu! 01:35
Daha Eski
Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! Okan Buruk'tan Berke Özer'e tepki! 01:35
Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! Arda'dan Okan Buruk'a yanıt! 01:35
G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! G.Saray ile Eyüpspor yenişemedi! 01:35
G.Saray taraftarını üzecek görüntü! G.Saray taraftarını üzecek görüntü! 01:35
Berke: Daha önce bu sahada... Berke: Daha önce bu sahada... 01:35
Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! Okan Buruk ve taraftarlardan hakeme büyük tepki! 01:34