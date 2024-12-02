Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 2 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Fenerbahçe - Gaziantep (beIN Sports 1)

20:00 Hatayspor - Beşiktaş (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

LaLiga

23:00 Sevilla - Osasuna

Serie A

22:45 Roma - Atalanta

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