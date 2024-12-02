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Haberler Futbol Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bandırmaspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 14:30
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Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Bandırmaspor ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı 3 Aralık Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

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