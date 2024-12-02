Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - SEBAT GENÇLİKSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı 3 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...