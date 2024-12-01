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Haberler Futbol Suudi Arabistan'da gündem Halil Umut Meler! Vitor Pereira kızgın Jorge Jesus memnun

Suudi Arabistan'da gündem Halil Umut Meler! Vitor Pereira kızgın Jorge Jesus memnun

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Vitor Pereira'lı Al-Shabab sahasında Al-Hilal'i ağırladı. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşma 2-1 Al-Hilal'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından 2 teknik direktör açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 11:02
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Suudi Arabistan'da gündem Halil Umut Meler! Vitor Pereira kızgın Jorge Jesus memnun

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi özel davetle Halil Umut Meler yönetirken Meler'in verdiği kararlar da çok konuşuldu.

JORGE JESUS'LU AL HILAL KAZANDI

Al Shabab 6. dakikada Hamdallah'ın golüyle öne geçti. Al Hilal'in geri dönüşüne Milinkovic-Savic damga vurdu. Yıldız futbolcu 14. ve 62. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Al Hilal'de Koulibaly 44. dakikada, Al Shabab'ta ise Al Sharari 58. dakikada kırmızı kart gördü.

JORGE JESUS: HAKEM ÇOK İYİYDİ

Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Halil Umut Meler'in performansı hakkında İki kırmızı kartta da Halil Umut Meler'in kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem çok iyiydi ve çok iyi maç yönetti" ifadelerini kullandı.

VITOR PEREIRA: MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİ

Al Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira ise Sarı kartlar sadece benim takımıma gösterildi! Kırmızı kart yanlıştı! Hakem, kırmızı kart göstererek maçın gidişatını değiştirdi" şeklinde konuştu.

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