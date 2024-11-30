Oylar Hakan'a

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek. İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.

GURUR VERİCİ

FİFA En İyi Erkek 11 Adayları arasında yer almak, Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerindeki önemli bir dönüm noktası. Bu ödül, futbolseverlerin, oyuncuların ve teknik ekiplerin oylarıyla belirlenen, dünyadaki en prestijli bireysel ödüller arasında yer alıyor. Ödül için aday gösterilen diğer futbolcular arasında dünyanın en büyük yıldızlarından bazıları yer alırken, Hakan'ın da bu listeye dahil olması, Türk futbolu için gurur verici bir gelişme.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Çalhanoğlu, özellikle İnter'deki başarılı performansıyla, Türkiye'nin ve dünya futbolunun dikkatini çekmişti. FIFA, 2024 ödülleri için yalnızca en iyi erkek 11'i değil, aynı zamanda en iyi kadın 11'i, yılın en iyi teknik direktörü, yılın en iyi kalecisi gibi birçok kategoride de adayları belirledi.

OYLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak. Finalistler, çeşitli futbol organizasyonlarının temsilcileri ve medya mensupları tarafından yapılan oylamalarla belirlenecek. Kazananları, yapılacak olan özel bir törende açıklanacak.