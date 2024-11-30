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Haberler Futbol Al Shabab 1-2 Al Hilal | MAÇ SONUCU - ÖZET (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Shabab 1-2 Al Hilal | MAÇ SONUCU - ÖZET (Suudi Arabistan Pro Lig)

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Hilal, Al Shabab'a konuk oldu. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Al Shabab'ı 2-1 yendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 23:16
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Al Shabab 1-2 Al Hilal | MAÇ SONUCU - ÖZET (Suudi Arabistan Pro Lig)

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Hilal, Al Shabab deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı özel davetle Halil Umut Meler yönetti.

Açılışı 6. dakikada Hamdallah'ın golüyle Al Shabab yaptı ve kendi sahasında 1-0 öne geçti.

Milinkovic-Savic'in 14. ve 62. dakikalarda attığı gollerle Al Hilal, geriden gelerek 3 puanı almayı başardı ve maç 2-1 sonuçlandı.

Bu sonuçla Al Hilal puanını 31'e yükseltti ve lider Al Ittihad'ı takibine devam etti. Al Shabab ise 22 puanda kaldı.

MELER'DEN 2 KIRMIZI KART

Al Hilal'de Koulibaly 44. dakikada, Al Shabab'ta ise Al Sharari 58. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ardından Meler'in maçtaki performansına ve kararlarına ilişkin teknik direktörler şu açıklamaları yaptı:

Jorge Jesus: Halil Umut Meler çok iyi maç yönetti. Kırmızı kartları doğruydu. Skora etki etmedi.

Vitor Pereira: Halil Umut Meler adil değildi. Kırmızı kart yanlış. Sarı kartları sadece bize çıkardı. Çok iyi oynadık ama hakem gidişatı değiştirdi. Kendisini tebrik ediyorum.

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