Winnerpool

Avrupa'da Liverpool fırtınası esiyor... Jürgen Klopp'un yerine İngiliz ekibinin başına geçen Arne Slot, kırmızıları adeta yeniden şaha kaldırdı. Premier Lig'de 31 puanla zirvede olan ve en yakın rakibi Manchester City'ye 12 haftada 8 puan fark atan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de firesiz devam ediyor. İlk maçta Milan'ı deplasmanda deviren Slot'un ekibi, ardından Bologna, Leipzig ve Bayer Leverkusen karşısında da üç puana uzandı.

12 GOL ATTI

Merseyside ekibi, son maçında ise İspanyol devi Real Madrid'i dize getirdi. Anfield'daki maçta taraftarlarına adeta resital sunan Liverpool, eflatun-beyazlıları, Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaparak 15 puanla ilk sırada yer alan kırmızılar, bu 5 maçta 12 gol attı, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Liverpool, kalan maçlarında ise Girona, Lille ve PSV ile karşılaşacak. Sadece Lille'le evinde oynayacak.

PENALTILAR KAÇTI

Liverpool-Real Madrid maçında iki takım da birer penaltı kaçırdı. 61'de Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin beyaz noktadan vuruşunu kaleci Kelleher kurtardı. 70'te de Liverrpool'ın Mısırlı süper starı Mohamed Salah, topu dışarı yolladı.

BİR ŞOK DA CAMAVİNGA'DAN

Real Madrid, sakatlar ordusuna döndü... Militao, Alaba, Carvajal, Tchouameni, Vinicius ve Rodrygo'nun ardından Camavinga da sakatlandı. 22 yaşındaki oyuncunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

REAL 24'ÜNCÜ SIRADA

Şampiyonlar Ligi'nin lig formatına dönmesi; Real Madrid'e yaramadı. Düşler Sahnesi'nin en fazla kazanan takım olan eflatunbeyazlılar, bu sezonki 5 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Stuttgart ile Borussia Dortmund'u deviren Real, Milan, Lille ve Liverpool'a ise boyun eğdi. İspanyol devi son üç hafta öncesinde 6 puanla 24'üncü sırada. 24'ten sonrası ise bu formatta direkt eleniyor.

ARDA'DAN SİFTAH

Milli futbolcumuz Arda Güler, Liverpool maçına 11'de başladı. Real Madrid'e geldiği günden bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına 11'de başlayan Arda Güler, 57 dakika sahada kaldı. Genç yıldızımız, yerine ise Lucaz Vazques girdi.

HALA EN BÜYÜK İKİNCİ FAVORİ

Euro Club Index adlı futbol veri sitesi, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun şampiyonluk favorilerini sıraladı. 10'uncu sırada % 2.8'le Borussia Dortmund var. Ardından Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, İnter, M.City, Real Madrid ve Liverpool geliyor... Şu anda 6 puanla 24'üncü olmasına rağmen Real'in şampiyonluk ihtimali yüzde 14.7 olarak gösteriliyor.