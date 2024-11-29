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Haberler Futbol Resmi Gazete'de bugün 📰29 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰29 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 29 Kasım 2024 tarihli 32737. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Kasım Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 10:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰29 Kasım Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 29 KASIM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Kasım Cuma tarihli 32737. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Kasım 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 KASIM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/402, 403)

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik

–– Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/51)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/42)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/12)

👉29 KASIM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2022/104 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/21 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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