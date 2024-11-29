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Haberler Futbol Devler Ligi’nin Şahin’i

Devler Ligi’nin Şahin’i

Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’u her ne kadar Bundesliga’da dalgalı bir performans sergilese de Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esiyor. Son olarak Dinamo Zagreb’i yenen Dortmund, dördüncü sıraya yükseldi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Devler Ligi’nin Şahin’i

Şampıyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund fırtınası esiyor... Sezon başında Terzic'in ayrılmasının ardından sarı-siyahlıların başına geçen Nuri Şahin, Bundesliga'da alınan sonuçlarla eleştirilerin odak noktası olmuştu. Almanya'da 13 Eylül'den sonra oynadığı maçları bir kazanıp, bir kaybeden Nuri Şahin'in takımı Şampiyonlar Ligi'nde ise fırtına estiriyor. Sergilediği performansla da takdir topluyor.

TEK YENİLGİ REAL'E

Nuri Şahin'in takımı, Club Brugge, Celtic ve Sturm Graz'ın ardından Dinamo Zagreb'i de devirdi ve puanını 12'ye çıkararak Liverpool ile İnter'ın ardından üçüncü sıraya yerleşti. Nuri'nin takımı tek yenilgisini ise 2-0 öne geçtiği maçta 5-2'lik skorla Real Madrid karşısında aldı. Bu 5 mücadelede 16 defa ağları havalandıran Alman ekibi kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Şahin'in yükselişi sürüyor.

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