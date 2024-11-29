Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
29 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Antalyaspor - Sivasspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 Kocaelispor - Adanaspor (TRT Spor)
Premier Lig
23:00 Brighton & Hove Albion - Southampton
LaLiga
Serie A
22:45 Cagliari - Hellas Verona
Ligue 1
22:45 Reims - Lens
Bundesliga
22:30 St. Pauli - Holstein Kiel
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:25 Al-Qadsiah - Al Khaleej
17:40 Al Nassr - Damac FC
20:00 Al Ahli Jeddah - Al Wahda
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...