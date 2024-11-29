Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Sivasspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Kocaelispor - Adanaspor (TRT Spor)

Premier Lig

23:00 Brighton & Hove Albion - Southampton

LaLiga

23:00 Mallorca - Valencia

Serie A

22:45 Cagliari - Hellas Verona

Ligue 1

22:45 Reims - Lens

Bundesliga

22:30 St. Pauli - Holstein Kiel

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:25 Al-Qadsiah - Al Khaleej

17:40 Al Nassr - Damac FC

20:00 Al Ahli Jeddah - Al Wahda

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