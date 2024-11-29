Al-Nassr - Damac maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Damac maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Damac karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Damac ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Damac MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Damac maçı 29 Kasım Cuma günü saat 17.40'taoynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - DAMAC MAÇI CANLI İZLE