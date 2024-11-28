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Haberler Futbol Ronaldinho bildiğiniz gibi! Frikikten golünü böyle attı...

Ronaldinho bildiğiniz gibi! Frikikten golünü böyle attı...

Barcelona ile Real Madrid efsaneleri, Katar'ın başkenti Doha'da gösteri maçında sahaya çıktı. Barça'nın Brezilyalı efsanesi Ronaldinho maçta attığı klas frikik golüyle izleyenlere eski günlerini hatırlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 22:25
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Ronaldinho bildiğiniz gibi! Frikikten golünü böyle attı...

Katar'ın başkenti Doha'da Luis Figo, Clarence Seedorf, Julio Baptista ve Rivaldo gibi efsane isimlerin karşı karşıya geldiği El Clasico'da Ronaldinho eski günlerini hatırlatan bir frikik golü kaydetti.

44 yaşındaki efsane oyuncu hiç zorlanmadan attığı frikik golüyle izleyenlere maziyi hatırlattı.

İşte o anlar...

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