Ronaldinho bildiğiniz gibi! Frikikten golünü böyle attı...

Katar'ın başkenti Doha'da Luis Figo, Clarence Seedorf, Julio Baptista ve Rivaldo gibi efsane isimlerin karşı karşıya geldiği El Clasico'da Ronaldinho eski günlerini hatırlatan bir frikik golü kaydetti.

44 yaşındaki efsane oyuncu hiç zorlanmadan attığı frikik golüyle izleyenlere maziyi hatırlattı.

İşte o anlar...