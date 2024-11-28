  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Al-Nassr - Damac maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al-Nassr - Damac maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al-Nassr ile Damac karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Nassr - Damac maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al-Nassr - Damac maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Damac maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Damac karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Damac ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Damac MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Damac maçı 29 Kasım Cuma günü saat 17.40'taoynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL NASSR - DAMAC MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Reklam - Halkbank
Mane transferinde şok iddia!
DİĞER
Kaan Urgancıoğlu'nun yakışıklı kardeşi de çok ünlüymüş! Meğer aynı dizide oynamışlar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr'de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye'den "İdlib mutabakatı" vurgusu
F.Bahçe ve G.Saray'ın İlkay Gündoğan rekabeti!
G.Saray'dan eski F.Bahçeli isme kanca! Bu transfer 5. yıldızı getirir
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr - Damac maçı ne zaman? Al Nassr - Damac maçı ne zaman? 13:36
Cagliari - Hellas Verona maçı ne zaman? Cagliari - Hellas Verona maçı ne zaman? 13:28
Reims - Lens maçı ne zaman? Reims - Lens maçı ne zaman? 13:23
St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman? St Pauli - Holstein Kiel maçı ne zaman? 13:19
Mane transferinde şok iddia! Mane transferinde şok iddia! 13:12
A.Demirspor'da ayrılık kararı! A.Demirspor'da ayrılık kararı! 13:05
Daha Eski
Mallorca - Valencia maçı ne zaman? Mallorca - Valencia maçı ne zaman? 12:13
Brighton - Southampton maçı ne zaman? Brighton - Southampton maçı ne zaman? 12:10
Sırp golcü G.Saray'ı değerlendirecek! Sırp golcü G.Saray'ı değerlendirecek! 12:06
Kocaelispor - Adanaspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı saat kaçta? 12:06
Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Sivasspor maçı ne zaman? 12:01
Ertuğrul Doğan’ın genel kurul listesi netleşti! Ertuğrul Doğan’ın genel kurul listesi netleşti! 11:48