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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Çarşamba günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Kasım Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 08:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi

18:30 Başakşehir FK - Petrocub (TRT 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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