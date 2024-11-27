Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

20:45 Kızılyıldız - Stuttgart (TRT Tabii Spor)

23:00 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor)

23:00 Aston Villa - Juventus (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)

23:00 Bologna - Lille (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Celtic - Club Brugge (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Spor)

UEFA Konferans Ligi

18:30 Başakşehir FK - Petrocub (TRT 1)

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