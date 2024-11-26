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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım Salı günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım Salı günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Kasım Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 09:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Kasım Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

20:45 Slovan Bratislava - Milan (TRT Spor)

23:00 Sporting CP - Arsenal (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Barcelona - Brest (TRT Spor)

23:00 Bayern Münih - PSG (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Young Boys - Atalanta (TRT Tabii Spor5)

23:00 Inter - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Manchester City - Feyenoord (TRT Tabii Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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