Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 26 Kasım Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Kasım Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

20:45 Slovan Bratislava - Milan (TRT Spor)

23:00 Sporting CP - Arsenal (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Barcelona - Brest (TRT Spor)

23:00 Bayern Münih - PSG (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Young Boys - Atalanta (TRT Tabii Spor5)

23:00 Inter - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Manchester City - Feyenoord (TRT Tabii Spor 1)

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