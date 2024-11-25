Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Kasım Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Iğdır FK - Amed SK (TRT Spor, beIN Sports 2)

Premier Lig

23:00 Newcastle - West Ham (beIN Sports 3)

Serie A

20:30 Empoli - Udinese (S Sport, S Sport Plus)

22:45 Venezia - Lecce (S Sport, S Sport Plus)

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