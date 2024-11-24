  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifa iddialarına yazılı açıklamayla cevap verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 19:27 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 19:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ortaya atılan istifa iddiası sonrası resmi açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu açıklamasında "Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklaması:

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
Beşiktaş - Göztepe | CANLI
DİĞER
Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye'ye harekat arifesinde kritik görüşme: "Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir"
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku!
Samsun'da kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool fırsatı kaçırmadı, farkı 8'e çıkardı! Liverpool fırsatı kaçırmadı, farkı 8'e çıkardı! 19:44
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! 19:27
Beşiktaş tribünlerinden takıma pankartlı çağrı! Beşiktaş tribünlerinden takıma pankartlı çağrı! 19:00
Beşiktaş - Göztepe | CANLI Beşiktaş - Göztepe | CANLI 18:53
Sakarya 1 puanı son dakikada kurtardı! Sakarya 1 puanı son dakikada kurtardı! 18:49
Van Bronckhorst'tan Masuaku sözleri! Van Bronckhorst'tan Masuaku sözleri! 18:31
Daha Eski
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! 18:25
Samsun'da kazanan yok! Samsun'da kazanan yok! 18:02
Konya ile Hatay yenişemedi! Konya ile Hatay yenişemedi! 17:58
Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu! 17:28
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı! Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı! 16:08
Erzurum'da kazanan Karagümrük! Erzurum'da kazanan Karagümrük! 15:38