Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!
Şimdilerde Portekiz devi Benfica'nın formasını terleten milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumuna dair Galatasaray'ın eski yıldızından olay açıklamalar geldi. İşte detaylar...
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Deneyimli isim, Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.
Kerem Aktürkoğlu'nun olası yeni takımıyla ilgili konuşan Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" ifadelerini kullandı.
Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine 1 sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran tecrübeli isim, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" diyerek sözlerini noktaladı.
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