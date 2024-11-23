  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Şimdilerde Portekiz devi Benfica'nın formasını terleten milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumuna dair Galatasaray'ın eski yıldızından olay açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Kerem Aktürkoğlu yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutmuştu.

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Milli futbolcu yeni takımında performansıyla göz doldururken, Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımına dair flaş bir açıklama geldi.

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

An itibarıyla Bucaspor'da top koşturan Yasin Öztekin, Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Ajansspor'a konuştu.

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Deneyimli isim, Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene Benfica'dan ayrılacağını iddia etti.

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Kerem Aktürkoğlu'nun olası yeni takımıyla ilgili konuşan Öztekin, "Bence Barcelona'ya gidecek diye düşünüyorum. İçimde öyle bir his var. Oynayabilecek kapasitesi de var" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer haberini eski Galatasaraylı duyurdu!

Aktürkoğlu'yla konuştuğunu ve kendisine 1 sene sonra transfer yapacağını ilettiğini aktaran tecrübeli isim, "İnşallah Barcelona'da onu canlı izleriz" diyerek sözlerini noktaladı.

G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu! Yıldızlar serbest kalacak...
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı'dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım
Macarlardan Türkiye değerledirmesi
Talisca adım adım geliyor! İşte sözleşme süresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız 11:47
F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! 11:44
Pole pozisyonu Russell'ın! Pole pozisyonu Russell'ın! 11:33
Lazio - Bologna maçı ne zaman? Lazio - Bologna maçı ne zaman? 11:21
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 11:18
Torino - Monza maçı ne zaman? Torino - Monza maçı ne zaman? 11:14
Daha Eski
Como - Fiorentina maçı ne zaman? Como - Fiorentina maçı ne zaman? 11:11
Genoa - Cagliari maçı ne zaman? Genoa - Cagliari maçı ne zaman? 11:07
Alperen varsa galibyet var! Alperen varsa galibyet var! 11:01
Macarlardan Türkiye değerledirmesi Macarlardan Türkiye değerledirmesi 11:00
Nice - Strasbourg maçı ne zaman? Nice - Strasbourg maçı ne zaman? 10:38
Auxerre - Angers maçı ne zaman? Auxerre - Angers maçı ne zaman? 10:35