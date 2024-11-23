Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
16:00 Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
16:00 Gaziantep FK - Başakşehir FK (beIN Sports 2)
19:00 Bodrum FK - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Manisa FK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Boluspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
19:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Leicester City - Chelsea
18:00 Aston Villa - Crystal Palace
18:00 Arsenal - Nottingham Forest
18:00 Fulham - Wolverhampton
18:00 Everton - Brentford
18:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion
20:30 Manchester City - Tottenham
LaLiga
16:00 Valencia - Real Betis
18:15 Atletico Madrid - Deportivo Alaves
20:30 Girona - Espanyol
20:30 Las Palmas - Mallorca
23:00 Celta Vigo - Barcelona
Serie A
17:00 Hellas Verona - Inter
20:00 Milan - Juventus
22:45 Parma - Atalanta
Ligue 1
19:00 Lens - Marsilya
21:00 Saint-Etienne - Montpellier
23:00 Reims - Lyon
Bundesliga
17:30 Wolfsburg - Union Berlin
17:30 Stuttgart - Bochum
17:30 Hoffenheim - RB Leipzig
17:30 Borussia Dortmund - Freiburg
17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim
20:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen
Suudi Arabistan - Pro Lig
16:20 Al Raed - Al Orubah
18:15 Al Wahda - Al Taawon
20:00 Al Khaleej - Al Hilal Riyadh
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