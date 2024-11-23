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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 07:55 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 08:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

16:00 Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

16:00 Gaziantep FK - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

19:00 Bodrum FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Yeni Malatyaspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

19:00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Leicester City - Chelsea

18:00 Aston Villa - Crystal Palace

18:00 Arsenal - Nottingham Forest

18:00 Fulham - Wolverhampton

18:00 Everton - Brentford

18:00 Bournemouth - Brighton & Hove Albion

20:30 Manchester City - Tottenham

LaLiga

16:00 Valencia - Real Betis

18:15 Atletico Madrid - Deportivo Alaves

20:30 Girona - Espanyol

20:30 Las Palmas - Mallorca

23:00 Celta Vigo - Barcelona

Serie A

17:00 Hellas Verona - Inter

20:00 Milan - Juventus

22:45 Parma - Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens - Marsilya

21:00 Saint-Etienne - Montpellier

23:00 Reims - Lyon

Bundesliga

17:30 Wolfsburg - Union Berlin

17:30 Stuttgart - Bochum

17:30 Hoffenheim - RB Leipzig

17:30 Borussia Dortmund - Freiburg

17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim

20:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:20 Al Raed - Al Orubah

18:15 Al Wahda - Al Taawon

20:00 Al Khaleej - Al Hilal Riyadh

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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