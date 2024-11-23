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Haberler Futbol Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasında Al Khaleej ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 09:50
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Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Khaleej ile Al Hilal Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Khaleej - Al Hilal Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Hilal Riyadh maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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