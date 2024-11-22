Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 22 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 22 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

22 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

1. Lig

20:00 Pendikspor-Ümraniyespor (TRT Spor)

LaLiga

23:00 Getafe-Valladolid (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

Ligue 1

21:00 Monaco-Brest (beIN Sports 4)

23:00 PSG-Toulouse (beIN Sports 2)

Bundesliga

22:30 Bayern Münih-Augsburg (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Fayha - Al Ahli Jeddah

18:05 Al Akhdoud - Al Shabab Riyadh

20:00 Al Nassr - Al-Qadsiah (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...