Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Kasım Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup C

20:45 Valerenga - Bayern München

23:00 Arsenal - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup D

20:45 Hammarby - Manchester City (DAZN Women`s Football YouTube)

23:00 St. Pölten-Spratzern - Barcelona

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