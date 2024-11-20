Chelsea - Celtic maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Chelsea - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Chelsea ile Celtic karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Chelsea - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Celtic 20 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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