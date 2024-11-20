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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Çarşamba günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Kasım Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 09:00
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup A

20:45 Wolfsburg (K) - Galatasaray (K) [DAZN Women`s Football YouTube]

23:00 Lyon (K) - Roma (K)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup B

20:45 Twente (K) - Real Madrid (K) [DAZN Women`s Football YouTube]

23:00 Chelsea (K) - Celtic (K)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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