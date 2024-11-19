  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümit Milli Takım'ımız, Kocaeli'de Sırbistan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Tamamı 2004 ve üstü doğumluluardan oluşan Ümit Milli Takımı mücadelesi için nefesler tutuldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, U21 hazırlık karşılaşmaları kapsamında Sırbistan ile hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - SIRBİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı 19 Kasım Salı günü saat 20.00'de A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

👉TÜRKİYE U21 - SIRBİSTAN U21 MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Şampiyon sağ bek G.Saray yolunda!
Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
DİĞER
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı'nın son hali...
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! SGK'yı nasıl dolandırdıklarını itiraf ettiler | Duruşmada ikinci gün başladı
Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR!
Ziyech'in aklı o takımda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz" "İstanbul'daki maçı mutlak kazanmak istiyoruz" 13:51
Ceyhun Eskici umut verdi Ceyhun Eskici umut verdi 13:48
Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı saat kaçta? 13:42
Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam 13:26
FIFA açıkladı! Türk ekibine 3 dönem transfer yasağı FIFA açıkladı! Türk ekibine 3 dönem transfer yasağı 13:17
Şampiyon sağ bek G.Saray yolunda! Şampiyon sağ bek G.Saray yolunda! 12:51
Daha Eski
Alperen'li Houston 5 maç sonra kaybetti! Alperen'li Houston 5 maç sonra kaybetti! 12:32
Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak 12:14
Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR! Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR! 12:07
TBF Başkanı'ndan açıklama! TBF Başkanı'ndan açıklama! 12:01
G.Saray'dan Zaha'ya veto! G.Saray'dan Zaha'ya veto! 00:27
Monaco'dan flaş Obradovic kararı! Monaco'dan flaş Obradovic kararı! 00:29