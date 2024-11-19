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Haberler Futbol Orkun'a kanca

Orkun'a kanca

Liverpool, Benficalı milli yıldızın peşine düştü. Benfica’da gösterdiği performans ile dikkatleri üstüne çeken A Milli Takım’ın yıldız ismi Orkun Kökçü’ye İngiltere Premier Lig ekiplerinde Liverpool talip oldu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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Orkun'a kanca

Portekiz Süper Ligi ekibi Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü oynadığı futbol ile taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bıraktı. Milli futbolcunun performansı Avrupa devleri tarafından da yakından takip edilirken oyuncu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Orkun Kökçü'yü transfer etmek istiyor. Teknik Direktör Arne Slot'un Feyenoord'dan eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği de iddia edildi.

80 MİLYON EURO İSTİYOR

Benfıca ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 150 milyon euro. Ancak İngiliz basınında yer alan iddialara göre Benfica, Liverpool'dan bu miktarın yerine 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Liverpool'un transfer hedefi olduğu iddia edilen Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot hakkında "Arne Slot, babam gibidir. O, beni ben yapan hoca. Bence şu an dünyanın en iyi teknik direktörü" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK TARİHİNİNE GEÇEBİLİR

Orkun Kökçü, Liverpool'a transfer olması halinde 80 milyon euro ile bonservisine en fazla para ödenen Türk futbolcu olacak. Bu rekoru şu an 22.5 milyon euroluk transfer bedeli ile Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun elinde bulunduruyor.

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