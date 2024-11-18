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Haberler Futbol Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Malta ile Andorra karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 14:20
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Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malta ile Andorra karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malta - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Andorra maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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