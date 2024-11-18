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Haberler Futbol Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Karadağ ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 12:20
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Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Karadağ - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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