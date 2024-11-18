Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çek Cumhuriyeti ile Gürcistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEK CUMHURİYETİ - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çek Cumhuriyeti - Gürcistan maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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