Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Kıbrıs Rum Kesimi karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - KIBRIS RUM KESİMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Kıbrıs Rum Kesimi maçı 18 Kasım Pazartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈