  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Bulgaristan ile Beyaz Rusya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Bulgaristan - Beyaz Rusya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Beyaz Rusya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - BEYAZ RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Beyaz Rusya maçı 18 Kasım Pazartesi günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan o isme onay! Milli maça damga vurmuştu
F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer!
DİĞER
Mourinho'nun listesinde 4 aday var! Talisca, Griezmann ve Dybala için flaş karar
Başkan Erdoğan'dan Brezilya çıkarması! G-20'nin teması yıllardır dile getirdiği hakikat: "Adil bir dünya" | Gazze'nin sesi olacak
Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt!
Osayi en iyisini açıkladı! Mourinho mu İsmail Kartal mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! F.Bahçe'den hücuma şifa olacak transfer! 11:17
Lakers doludizgin! Lakers doludizgin! 10:33
Kosova - Litvanya maçı ne zaman? Kosova - Litvanya maçı ne zaman? 10:13
Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! Talisca'dan transfer sorusuna flaş yanıt! 10:11
Lihtenştayn - San Marino maçı ne zaman? Lihtenştayn - San Marino maçı ne zaman? 10:09
Lüksemburg - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Lüksemburg - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 10:07
Daha Eski
Bellamy'den penaltı sözleri! Bellamy'den penaltı sözleri! 01:34
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 07:46
Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Sakın kimse..." Maçın ardından flaş penaltı yorumu! "Sakın kimse..." 09:02
Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman? Hırvatistan - Portekiz maçı ne zaman? 09:32
Polonya - İskoçya maçı ne zaman? Polonya - İskoçya maçı ne zaman? 09:34
Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman? Sırbistan - Danimarka maçı ne zaman? 09:36