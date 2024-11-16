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Haberler Futbol Pogba Juventus'tan ayrılıyor

Pogba Juventus'tan ayrılıyor

Doping cezası mart ayında bitecek olan Paul Pogba’nın Juventus ile sözleşmesini feshettiği belirtildi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Pogba Juventus'tan ayrılıyor

4 Yıllık doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın Juventus'taki geleceği netleşiyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Juventus ile Paul Pogba'nın ayrılık görüşmesinde karar çıktı. Habere göre; taraflar veda için anlaşma sağladı. İtalyan devi, Fransız futbolcunun sözleşmesini feshetti. Juventus, Paul Pogba ile yollarını ayırdığını kısa süre içinde resmi olarak açıklayacak.

4 YILLIK CEZASI 18 AYA İNDİ!

Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası almıştı. Kendisine verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi. Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Juve ile mevcut sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyordu. Pogba, İtalyan devinde yıllık 10 milyon euro maaş alıyordu. Kariyeri boyunca sadece Manchester United ve Juventus formaları giyen Paul Pogba, 446 maça çıktı ve 76 gol, 96 asist yaptı.

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