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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Kasım Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 08:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 16 Kasım Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Kasım Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

20:00 Türkiye - Galler (TV 8,5)

20:00 Karadağ - İzlanda (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

22:45 Almanya - Bosna-Hersek (Exxen)

22:45 Hollanda - Macaristan (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

20:00 Gürcistan - Ukrayna (Exxen, S Sport Plus)

22:45 Arnavutluk - Çekya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

17:00 Azerbaycan - Estonya (Exxen)

22:45 İsveç - Slovakya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

20:00 Andorra - Moldova (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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