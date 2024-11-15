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Haberler Futbol İtirazım VAR!

İtirazım VAR!

FIFA Hakem Kurulu Başkanı Collina, VAR’da itiraz hakkını müjdeledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 06:50
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İtirazım VAR!
Pierluigi Collina, diğer sporlardaki gibi teknik direktörlere itiraz hakkını içeren yeni bir sistem denediklerini duyurdu. ESPN'e konuşan Collina, Futbol Video Desteği'nin denemelerinin devam ettiğini ve liglerde kullanabilmek için IFAB'la görüşeceklerini açıkladı. İtalyan futbol adamı, oyunun daha az durmasını hedeflediklerini belirtti. Teknik direktörlerin iki itiraz hakkı olacak ve karar değişmezse itiraz hakkı yanacak. Collina, yeni sistemi kadınlar 20 ve 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonaları'nda denediklerini ve IFAB da onay verirse gelecek sezondan itibaren farklı turnuvalarda deneyeceklerini söyledi.
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