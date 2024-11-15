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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 15 Kasım Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 09:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 15 Kasım Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 15 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 15 Kasım Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

15 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık

20:00 Fenerbahçe - Zenit St. Petersburg (TRT 1)

Hazırlık - Ülkeler U19

13:00 Türkiye U19 - İsviçre U19 (TRT Spor)

UEFA Uluslar Ligi

22:45 İskoçya - Hırvatistan (Exxen)

22:45 Portekiz - Polonya (Exxen)

22:45 İsviçre - Sırbistan (Exxen)

22:45 Danimarka - İspanya (Exxen, S Sport Plus)

20:00 Güney Kıbrıs - Litvanya (Exxen)

22:45 Romanya - Kosova (Exxen)

22:45 Lüksemburg - Bulgaristan (Exxen)

22:45 Kuzey İrlanda - Belarus (Exxen)

22:45 San Marino - Cebelitarık (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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