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Haberler Futbol Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Yunanistan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 10:00
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Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Yunanistan - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yunanistan ile İngiltere karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Yunanistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - İngiltere maçı 14 Kasım Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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