Türkiye - İsviçre maçı ne zaman? | Türkiye - İsviçre U19 hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U19 - İsviçre U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Milli Takımımız, Antalya'da İsviçre ile hazırlık maçında karşılaşacak. Evinde oynadığı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Ay-yıldızlı takımın aday kadrosu belli oldu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Türkiye U19 - İsviçre U19 hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye U19 - İsviçre U19 hazırlık maçı 15 Kasım Cuma günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U19 - İSVİÇRE U19 MAÇI CANLI İZLE

U19 Millî Takımımızın İsviçre maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kağan Arıcan (Onvo Antalyaspor), Yusuf Yılmaz (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Berkay Karaca (FC Schalke 04), Enes Ayberk Gündüz (Hertha BSC Berlin), Mustafa Emir Akyıldız (Belediye Kütahyaspor), Taha Emre İnce (Trabzonspor A.Ş.), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Eren Paşahan (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Boran Başkan (Trabzonspor A.Ş.), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Kemal Çırpan (Karlsruher SC), Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor), Abdul Malik Yılmaz (1. FC Köln), Muhammed Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray A.Ş.), Emre Gökay (Net Global Sivasspor)

Forvet: Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kayaarası (Fenerbahçe A.Ş.), Hüseyin Ertürk (SK Beveren)

Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu