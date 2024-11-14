Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile Norveç karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Norveç maçı 14 Kasım Perşembe günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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