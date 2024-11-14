Güney Kıbrıs - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs ile Litvanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Güney Kıbrıs - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs - Litvanya maçı 15 Kasım Cuma günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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