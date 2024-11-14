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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Perşembe günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Kasım Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 10:00
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Kasım Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi

22:45 Belçika - İtalya (Exxen)

22:45 Fransa - İsrail (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya (Exxen)

22:45 Yunanistan - İngiltere (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

18:00 Kazakistan - Avusturya (Exxen)

22:45 Slovenya - Norveç (Exxen, S Sport Plus)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi

20:00 Ermenistan - Faroe Adaları (Exxen)

22:45 Kuzey Makedonya - Letonya (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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