Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Kasım Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi
22:45 Belçika - İtalya (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi
22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Finlandiya (Exxen)
22:45 Yunanistan - İngiltere (Exxen)
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi
18:00 Kazakistan - Avusturya (Exxen)
22:45 Slovenya - Norveç (Exxen, S Sport Plus)
UEFA Uluslar Ligi - C Ligi
20:00 Ermenistan - Faroe Adaları (Exxen)
22:45 Kuzey Makedonya - Letonya (Exxen)
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