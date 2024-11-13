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TFF’de dev sağlık işbirliği
Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en önemli sağlık gruplarından olan Medicana Sağlık Grubu arasında Riva'da sponsorluk anlaşması imzalandı. Medicana Sağlık Grubu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törende 3 yıl süreyle Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımlarımız ile tüm alt yaş kategorilerdeki millî takımlarımızın resmi sağlık sponsorluğunu üstlendi.
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