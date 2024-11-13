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Haberler Futbol Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kazakistan ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 14:00
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Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Kazakistan - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan ile Avusturya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kazakistan - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan - Avusturya maçı 14 Ekim Perşembe günü 18.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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