Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Kasım Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Galatasaray - Wolfsburg

23:00 Roma - Lyon

20:45 Real Madrid - Twente

23:00 Celtic - Chelsea

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