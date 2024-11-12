Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman başlayacak? 13. hafta fikstürü...

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? | Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de milli ara dönemi başladı. Süper Lig'in ilk sırasında 5 puan farkla Galatasaray bulunurken 2. sırada Fenerbahçe yer alıyor. 1. Lig'de ise 25 puanlı Kocaelispor'u 2. sırada 24 puanla Bandırmaspor takip ediyor. Kıran kırana mücadelenin sürdüğü lig maçlarının ne zamana başlayacağı ise en çok merak edilen konular arasında. Peki Milli ara ne zaman bitecek? Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte 13. hafta fikstürü ve detaylar...

LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından ilk maç, 22 Kasım Cumartesi günü Pendikspor ile Ümraniyespor arasında yapılacak.

Süper Lig'de ise 13. hafta 23 Kasım'da Kayserispor - Fenerbahçe ve Bodrum FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

13. HAFTA OYNANACAK MAÇLAR LİSTESİ

Süper Lig

1. Lig