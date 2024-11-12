Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Kasım Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Barcelona - St.Polten (DAZN Women's Football Youtube)

20:45 Juventus - Arsenal (DAZN Women's Football Youtube)

23:00 Bayern Münih - Valerenga (DAZN Women's Football Youtube)

23:00 Manchester City - Hammarby (DAZN Women's Football Youtube)

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