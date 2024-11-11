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Haberler Futbol Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin!

Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin!

Romanya Ligi’nin 16’ncı haftasında Petrolul Ploieşti, deplasmanda Buzau'yu 1-0 mağlup etti. play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Mehmet Topal’ın ekibi play-off yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 23:44
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Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin!

Romanya Ligi'nin 16'ncı haftasında Mehmet Topal'ın yönetimindeki Petrolul Ploieşti, deplasmanda Buzau ile karşılaştı. Municipal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iuliana Demetrescu yönetti. Çekişmeli ve zor geçen karşılaşmada konuk ekip Petrolul Ploieşti, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Petrolul Ploieşti'ye galibiyeti getiren golü 26'ncı dakikada Alexandru Tudorie kaydetti. Bu sonucun ardından Topal'lı Ploieşti, 6'ncı galibiyetini elde etti ve puanını 26 yaptı. Buzau ise 9'uncu yenilgisini alarak 13 puanda kaldı.

EN AZ MAĞLUP OLAN 2 TAKIMDAN BİRİ

Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nin 16'ncı haftası itibariyle puan tablosunda en az mağlup olan 2 takımdan biri konumunda. Bu istatistikte Universitatea Cluj ile ilk sırayı paylaşan Ploieşti, ligde sadece Dinamo Bucarest ve UTA Arad mücadelelerinde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Buzau maçıyla birlikte 6'ncı galibiyetini elde eden Topal'ın öğrencileri, ligde 8 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi'nde Universitatea Cluj (12) ve Otelul Galati'den (11) sonra en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Ligde 16'ncı hafta itibariyle 13 gol yiyen Mehmet Topal'ın öğrencileri, savunma anlamında da ön plana çıkıyor.

TOPAL'IN ÖĞRENCİLERİ TEKRARDAN SERİ PEŞİNDE

Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Buzau'yu tek golle mağlup ederek ligde yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu. Daha önce Topal'ın öğrencileri, Romanya Ligi'nin 3'üncü haftasında Rapid Bucarest maçını kazanarak yenilmezlik serisini başlatmıştı. 9 maç üst üste kaybetmeyen Ploieşti, ligin 12'nci haftasında UTA Arad'a mağlup olmuştu. Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti, Buzau maçıyla birlikte yenilmezlik serisini de devam ettirmiş oldu.

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