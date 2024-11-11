Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu'nun 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

25 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, son olarak takımının Manchester City ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.

Yıldız oyuncu Brightonda 6 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.